صليت مع الجماعة منفردًا خلف الصف ولم يدخل معي أحد.. ما حكم صلاتي؟.. الشيخ “سعد الشثري” يوضح

رد الشيخ “سعد الشثري” عضو هيئة كبار العلماء على سؤال “صليت مع الجماعة منفردا خلف الصف، ولم يدخل معي أحد، فهل صلاتي صحيحة؟”

وقال الشيخ الشثري، إنه لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف منفردا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، عبر قناة “السعودية”، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم رجل يصلي خلف الصف منفردا، فأمره بإعادة الصلاة، ومن هنا استدل أهل العلم على عدم جواز الصلاة منفردا خلف الصف.