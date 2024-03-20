صناعة “الكحل والديرم” تُعيد لزوار جدة التاريخية رمزية التراث الأصيل

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أعادت منطقة البلد في جدة التاريخية، من خلال موسم الفعاليات المنوّعة المقامة حالياً، الزوّار إلى رمزية العيش في فترة من التأمل الروحي والترابط المجتمعي، والتجمعات العائلية في هذا الشهر الفضيل، إذ سلّط الضوء على تراث المدينة الفريد وكرم الضيافة.

وفي أجواء شعبية تقدّم البازارات الصاخبة المنتشرة في أنحاء المنطقة التاريخية مجموعة متنوعة من المنتجات برزت من بينها منتج “الكحل والديرم”، بما في ذلك الثياب والجلابيات والبخور والعود والعطور والألعاب والإضاءة الزخرفية، في اصطفاف على امتداد شوارع المنطقة التاريخية التي تعج بالمعروضات التقليدية المنوّعة، والمطاعم والمقاهي وأكشاك الأطعمة التقليدية وورش العمل والأسواق والمعارض الثقافية والتجارب التفاعلية والأركان المخصصة للأطفال.

ويغوص الزائر بذاكرته في استعراض لصناعة “الكحل والديرم”، التي تُعد من أدوات الزينة قديماً والمُعدة منزلياً من حجر يُطحن ليُستخدم مسحوقه لتكحيل العيون، ويستخدم غالباً كمادة تجميلية للنساء، في حين أن بعض الرجال يستخدمون الكحل أيضاً “الأثمد” أشهر أنواع الكحل ، أما “الديرم” الذي يُعد قطعة خشبية والمستخرج من شجر الجوز وتستورد من المناطق الآسيوية وتعتمد صناعته عبر سحقه وحفظه في علبة فتُصبغ بها الشفاه الأمر الذي يُكسبهما لون أحمر، وكذلك لتوريد الوجنتين، ثم يُفرك ماتبقى منه على اللثة والأسنان لتنظيفها وتبييضها وحمايتها من التسوّس.