صندوق التنمية السياحي شريك إستراتيجي لمنتدى جازان للاستثمار

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وقع صندوق التنمية السياحي مع غرفة جازان عقدًا لرعاية منتدى جازان للاستثمار الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، بمدينة جيزان خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر 2023م.

وتُعد مشاركة صندوق التنمية السياحي بصفته راعيًا للمنتدى بفئة الشريك الإستراتيجي، وتأتي في سياق حرص إدارة الصندوق واهتمامها، بتعزيز أوجه التعاون ودعم مختلف المبادرات والمنتديات، التي تُعنى بتسليط الضوء على مستقبل نمو القطاع السياحي والفرص المستقبلية، تعزيزاً لمسيرة التحول الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي بن عبد الله الفاخري: “مشاركتنا في منتدى جازان للاستثمار تُشكِّلُ فرصة استثنائية لدعم وتمكين المشاريع السياحية باختلاف أحجامها لترتقي بالقطاع في منطقة جازان، ولجعلها وجهة استثمارية واعدة في القطاع السياحي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الواعدة في المنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في أحد أهم وأكبر القطاعات المستهدفة للتطوير بالمملكة”.

وأوضح الفاخري أن الدعم الذي تقدمه القيادة لتمكين الاستثمار عبر صندوق التنمية السياحي يُعد من الأفضل دولياً، مؤكداً استعداد الصندوق لاستعراض المشاريع النوعية مع المستثمرين أفراداً ومنشآت ومناقشتها لتسهيل دخولهم للقطاع السياحي، وتوفير الدعم المالي وغير المالي لهم، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وطموحات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن منتدى جازان للاستثمار يتضمن معرضاً مصاحباً، يتكون من جناح لصندوق التنمية السياحي، يستعرض أبرز البرامج والحلول التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين والمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة لدعمهم والاستفادة من الفرص الاستثنائية في قطاع السياحة بالمملكة.