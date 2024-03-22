“صندوق الشهداء” يواصل توزيع وجبات إفطار الصائمين بمنطقة نجران

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يواصل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بالتعاون مع متطوعي الجمعية الخيرية بنجران، مبادرة إفطار الصائمين بالمنطقة التي يعود أجرها للأبطال الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

ويستهدف الصندوق ضمن” حملة وفاء” توزيع 10 آلاف وجبة إفطار صائمين بمنطقة نجران، بمشاركة 74 متطوعاً ومتطوعة، لمدة 20 يوماً خلال شهر رمضان الكريم، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني، واستثمارًا لروحانية الشهر الكريم، وتجسيدًا لمعاني التكافل والإنسانية، والشعور بالفخر والاعتزاز لما قدموه الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع عن الدين، وعن أرض الوطن.

يُذكر أنَّ الصندوق يقدم الرعاية والعون لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والقيام بأعمالٍ خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، كما يهدف إلى تمكين المستفيدين ورعايتهم، وتعزيز حضورهم في المجتمع، وتنمية شعورهم بالفخر والاعتزاز، إضافة إلى تقديم خدمات متنوعة ومستدامة للمستفيدين، والإسهام في تجسير العلاقة بين المستفيدين والقطاعات المختلفة من أجل تقديم خدمات متميزة لهذه الفئة.