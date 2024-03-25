صندوق الوقف الصحّي يطلق حملة “أوقف لعلاجهم “

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أطلق صندوق الوقف الصحي حملة “أوقف لعلاجهم”، التي تهدف إلى إلقاء الضوء على دور الوقف الصحي في تقديم الرعاية الطبية والعلاج للفئات الأكثر حاجة من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الصحية في خطوة نحو توفير الدعم للمرضى من ذوي الدخل المحدود.

وتأتي مبادرات الصندوق وبرامجه بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 م في تحقيق الجودة الصحيّة العامرة للجميع, وتتمثل بتوفير الفرصة لكل فرد من المجتمع للمشاركة في الوقف وتقديم يد العون لهؤلاء المرضى المحتاجين من خلال الإسهام في الوقف الصحي.

ويرتكز الصندوق بأهدافه على ستة مجالات عمل رئيسية وهي توفير الرعاية الطبية الضرورية والطارئة والتي تتم من خلال منصة “شفاء ” التابعة للصندوق وتهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية بمشاركة أفراد المجتمع، وفي مجال الأمراض النفسية وعلاج الإدمان يتم تأهيل المتعافين من الإدمان وتعزيز فرص نجاحهم في الحياة المهنية والاجتماعية، كما يقدم الصندوق في مجال الوقاية الصحية العديد من المبادرات والبرامج، كالكشف المبكر عن الأمراض والرعاية الوقائية في المناطق الطرفية وغير ذلك، وفي مجال الرعاية الصحية المساندة يقوم الصندوق بتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين كما يعمل على توفير جلسات الغسيل الكلوي للمرضى وغيرها من المبادرات المتعلقة بذات المجال.