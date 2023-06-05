صندوق تنمية الموارد البشرية و”دسر” يسهمان بتدريب وتوظيف السعوديين في تقنية الطباعة الثلاثية

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التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) الدكتور رائد بن ناصر الريس، وذلك في مقر الشركة بالرياض.

وبحث الاجتماع؛ تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين لتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالقطاع الصناعي بمختلف تصنيفاته، كما تم استعراض سُبل الدعم الموجهة لتنمية رأس المال البشري وتطوير مهاراته وقدراته من خلال برامج ومنتجات الصندوق، ممثلةً في التدريب والتمكين والإرشاد.

كما التقى الجعويني، عددًا من الشباب السعوديين العاملين في مجال تقنية الطباعة الثلاثية، وذلك بعد اجتيازهم للبرامج التدريبية والتأهيلية المنتهية بالتوظيف، والتي عقدت خارج المملكة، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية؛ وفقًا للاتفاقية المبرمة مع الشركة في وقت سابق لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل بمثل هذا النوع من المجالات، بوصفه من الصناعات الحديثة والمطلوبة في وقتنا الراهن.

وأكد المدير العام للصندوق؛ أهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في القطاعات الواعدة والمستقبلية، والإسهام مع جهود الدولة في تمكين جيل الشباب لقيادة مرحلة التغيير والتحول؛ تماشيًا مع متطلبات التنمية الراهنة وتحقيق إستراتيجية سوق العمل.

ونوه بضرورة تلبية احتياجات القطاع الصناعي بمختلف مسارته وأنشطته المتعددة، من خلال تزويده وتغذيته بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، بما يسهم في تحقيق التوطين واستدامة ونمو الصناعة المحلية وفقًا لرؤية المملكة 2030.