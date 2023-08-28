صندوق stc للاستثمار في جولة بـ100 مليون

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أعلن صندوق stc للاستثمار المؤسسي CIF عن مشاركته في جولة استثمارية تبلغ مجموعها 100 مليون ريال في شركة رواء الرائدة في مجال برامج إدارة البيع بالتجزئة.

وقاد صندوق “واعد فنتشرز” لرأس المال الجريء التابع لشركة أرامكو هذه الجولة، والتي ضمت قائمة المستثمرين الآخرين المشاركين فيها كلاً من جرافين فنتشرز من وادي السيليكون، وسدو كابيتال، وفيجن فنتشرز، وخوارزمي فنتشرز، ورزم للاستثمار وصناديق أخرى.

وتأتي مشاركة stc بهذه الجولة ضمن خطط المجموعة للتوسع والنمو، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها “تجرأ”، ومستهدفاتها التي تشمل تمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، والتقنيات ونماذج الأعمال الجديدة من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة لتخلق بدورها قيمة مضافة للأسواق المحلية والعالمية بشكل يتلاءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

و أكد مدير عام صندوق الشركة وريادة الأعمال، ماجد الجربوع، أن استثمارهم في “رواء” يعد خطوة استراتيجية لدعم نمو التقنيات الأساسية لقطاع التجزئة، مبيناً أن التقدم الملحوظ الذي أحرزته رواء في الأشهر القليلة الماضية، هو شهادة على كفاءة المشروع وفريق العمل، مع تطلعهم ليكونوا جزءاً من رحلة رواء نحو تطوير حلول التجزئة المتقدمة كممكن للتحول الرقمي في المنطقة.

وتقدم رواء، التي أسسها عام 2018 كل من محمد القصير وعبد الله الجضعي، النظام السحابي المتزامن لإدارة مخزون تجار التجزئة في المتاجر العادية، وكذلك منافذ البيع عبر الإنترنت. وقد نجحت الشركة في تلبية احتياجات 7 آلاف تاجر تجزئة في المملكة وخارجها، ما خلق أكثر من 250 فرصة عمل محلياً.

وستعمل stc كذلك على دعم شركة رواء لتستفيد من الإمكانات الكبيرة للمجموعة ومنظومتها التقنية المتكاملة، وذلك من خلال تقديم الاستشارات لفريق العمل من قبل كافة قطاعات المجموعة وشركاتها التابعة.

يذكر أن stc تحتل مرتبة الريادة في دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال الاستثمار في عدة مشاريع واعدة عبر صندوق STV وبرنامج inspireU الذي يقدم حزمة من الخدمات المميزة، وعلى رأسها توفير مناطق العمل المجهزة والدعم اللوجيستي و خدمات التسويق.