صورة لشهادة وفاة الملكة إليزابيث.. مفاجأة بتاريخ موتها

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كشفت شهادة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، أنها توفيت بسبب “الشيخوخة”.

وبعد مرور 10 أيام على جنازتها الرسمية، نشر الموقع الرسمي لـ”المحفوظات الوطنية في اسكتلندا”، اليوم، شهادة وفاة الملكة إليزابيث.

3 ساعات قبل الإعلان

جاء في الشهادة أن الملكة توفيت يوم الخميس 8 سبتمبر على الساعة 3:10 عصرا، أي قبل أكثر من ثلاث ساعات من الإعلان الرسمي.

وأوضحت أن إليزابيث الثانية توفيت بسبب واحد، وهو “العمر المتقدم” أو “الشيخوخة”.

نفس سبب وفاة زوجها

وكانت الشيخوخة أيضا السبب الوحيد لوفاة زوجها الأمير فيليب.