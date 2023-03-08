ضابط مخابرات أميركي سابق: صراع أوكرانيا في نهايته

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صرح ضابط استخبارات البحرية الأميركية المتقاعد سكوت ريتر، بأن الصراع في أوكرانيا يدخل مرحلته النهائية، لافتاً إلى أن الجيش الروسي سيبدأ في “تمزيق” سلاسل توريد القوات الأوكرانية وينتصر في الخريف.

وقال ريتر على قناته في “يوتيوب” إن “الصراع يدخل مرحلته النهائية. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الروسية في سحق القوات الأوكرانية تقريباً”، مضيفاً أن “العنصر الرئيسي في هذه العملية هو تدمير الخدمات اللوجستية”، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية الأربعاء.

كما أردف أن “الأوكرانيين مخزونهم من الذخيرة والدبابات بدأ ينفد وكل شيء آخر، لذلك يتوسل (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي للحصول على أسلحة”.

يشار إلى أن ريتر توقع في فبراير الفائت، استسلام القوات الأوكرانية بحلول أكتوبر من هذا العام.

وقال إن أوكرانيا ستتوقف عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.