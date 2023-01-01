ضبط سكن عمال مخالف تحول إلى “معمل” لتحضير المأكولات بأبها

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ضبطت الفرق الرقابية في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الرقابية وبالتعاون مع إجادة و الجهات الأمنية , سكن عمال ، والذي حوله عمال وافدون إلى معمل لتحضير المأكولات وأوضحت الأمانة بأن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد عدة مخالفات كان أبرزها عدم وجود رخصة، ومخالفة تجهيزات المبنى، وتدني مستوى النظافة العامة للموقع و مخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة ، وتخزين نحو طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي و التي كانت مجهزة لتوزيعها ، حيث تم إتلاف كافة المواد الغذائية المضبوطة.

وإذ تؤكد أمانة عسير باستمرار جولاتها الرقابية، وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات.