ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر

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ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر القبض على مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، كما جارِ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.