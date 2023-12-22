ضبط مواطن و7 مخالفين روّجوا “الحشيش والقات”

المناطق-متابعات

ألقت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، القبض على مواطن لترويجه 4.7 كيلوجرام من مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 90 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، كما أحبطت الدوريات تهريب 105 كيلوجرامات من القات المخدر.

وأوضحت الدوريات الأمنية أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.