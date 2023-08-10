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ضبط وافد يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب في الرياض

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 12:41 صباحًا

المناطق_الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، وافدا يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب في الرياض.

جاء ذلك بالتعاون مع الحملات الأمنية بالرياض، وبعد عمليات رصد وتحرٍّ، وفق حساب وزارة التجارة بموقع تويتر.

وتم ضبط المنتجات وإحالة الشخص المخالف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 12:41 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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