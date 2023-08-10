ضبط وافد يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب في الرياض

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ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، وافدا يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب في الرياض.
جاء ذلك بالتعاون مع الحملات الأمنية بالرياض، وبعد عمليات رصد وتحرٍّ، وفق حساب وزارة التجارة بموقع تويتر.
وتم ضبط المنتجات وإحالة الشخص المخالف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
🎥 | في كمين محكم..
وبعد عمليات رصد وتحرّي، فرقنا الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية
تضبط وافد يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب وتحيله للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. pic.twitter.com/5uLm8Y54ij
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 9, 2023