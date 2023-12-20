ضبط 16 “ملوثاً للبيئة” بمكة

المناطق-متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 14 مخالفًا لنظام البئية؛ لإضرارهم بالتربة، من خلال حرق مخلفات صناعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في منصة “سناب شات”، أن المخالفين 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، و3 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومخالفان للنظام نفسه من الجنسية التشادية، بالإضافة إلى مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومقيمين من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية البنغلاديشية.

وتصل العقوبة النظامية لممارسة نشاط يؤدي إلى الإضرار بالتربة وإتلاف خواصها الطبيعية، إلى 10 ملايين ريال.

وفي المنطقة نفسها، ضبطت شرطة القنفذة مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.