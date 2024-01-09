ضبط 3 مواطنين بحوزتهم “مخدرات”

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ألقت القوات الأمنية القبض على 3 مواطنين لترويجهما مواد مخدرة بمنطقتين، فيما أحبطت تهريب 143 كلجم من المواد المخدرة بإحدى المناطق.

من جانبها كشفت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير أنها أحبطت تهريب 143 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

فيما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطنين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما ضبطت “مكافحة المخدرات” أيضاً مواطناً بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.