ضمك يحسم صفقة حامد

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أعلن نادي ضمك، الإثنين، تعاقده مع المصري طارق حامد، لدعم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من الاتحاد.

ونشر ضمك عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير يحوى لقطات للاعب مع فريقي الاتحاد والزمالك مع عبارة: «طارق حامد محور الهرم، الفارس المصري ضمكاوي».

ونشرت «الرياضية» قبل يومين من مصادر خاصة اتفاق إدارة ضمك مع اللاعب المصري، على الانتقال إلى النادي الجنوبي وتمثيل الفريق لمدة عامين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة، بدأت بمخاطبة نظيرتها في شركة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد المصري، الذي يرتبط بالفريق الغربي حتى الصيف المقبل.

وجاء إعلان ضمك بعد لحظات من نشر صورة للهرم كتب عليها «أين يقع محور الهرم» في إشارة لحامد.

وانضم حامد صاحب الـ 34 عامًا إلى الاتحاد عام 2022 قادمًا من الزمالك ومثَّل الفريق الغربي في 28 مباراة دون أي إسهام تهديفي، وبعدد دقائق 2425، وقد حصل على سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء. وحصد اللاعب مع الفريق بطولة دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.



ويأتي رحيل حامد عن الاتحاد بعدما تعاقد الأخير مع ثنائي الوسط نجولو كانتي لاعب تشيلسي وفابينيو لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الحالية التي شهدت أيضًا ضمه لكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وقائده.