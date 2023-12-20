ضمن مهرجان فنون العلا .. فنانة سعودية تقدم عملًا فنيًا ثقافيًا يجسد طبيعة محافظة العلا

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تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على أن تصبح العلا وجهةً عالميةً رائدةً للفنون والتراث والثقافة والطبيعة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بعقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والفنانين حول العالم؛ من أجل تعميق الروابط بين الثقافات.

ومن ضمن الشراكات مع الهيئة قدمت الفنانة السعودية منال الضويان، عددًا من الأعمال الفنية التي تنقل من خلالها تفاصيل المجتمع المحلي لمحافظة العلا وبيئتها المتنوعة، حملت عنوان “واحة القصص” وستُعرض في عام 2026 بوادي الفن.

وتتمثل أعمال الضويان الفنية في منازل المشاركين، وأحيائهم، وذكرياتهم، وتاريخ عائلاتهم إلى البيئة النباتية، والبيئة الحيوانية، وعادات الطهي، والتعبيرات الإبداعية المجردة، ويأتي كل عمل فني ليكون مرآة لحياة سكان العلا وثقافاتهم وهوياتهم.

وأوضحت منال الضويان أن مشاركتها في هذا المشروع، يعد مكتبةً من القصص، تضم أرشيفاً من الروايات والهويات التي نقشتها حضارات عدة في صخورها لعدة قرون، كما تحكي انطباعات سكان العلا المعاصرين لسرد رواياتهم في وادي الفن.

وبينت المديرة التنفيذية للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نورا الدبل أن أعمال الضويان، التي تربطها علاقة طويلة مع العلا، تُبحر في موضوعات التحول الثقافي،والاجتماعي، والسرديات الجماعية، والتقاليد الحرفية، والطبيعة، وانعكس ذلك على عملها الفني القائم حتى الآن في معرض صحراء X العلا لعام 2020 ومشروعها الجديد في وادي الفن، وتعمل عليه منذ سنوات، وسينتج على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً.

وتقدم الفنانة منال فناً يتنوع في وسائطه ما بين التصوير الفوتوغرافي، والأعمال التركيبية، والنحت، والصوت.

يذكر أن ” وادي الفن” يغمر زواره بالفن البصري والعام المعاصر، والتصاميم، والسينما المختارة، والجولات الفنية، وأماكن لإقامة الفنانين، حيث شهد عام 2022 افتتاح المهرجان في إطار برنامج لحظات العلا الغني بالفعاليات والمهرجانات، ومن المقرر أن يصبح إحدى الفعاليات التي تشهدها الساحة الفنية العالمية سنوياً.