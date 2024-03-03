طائرة خاصة تنقل ماني إلى العين

المناطق_متابعات

يسابق إداريو فريق النصر الأول لكرة القدم، الزمن لإلحاق النجم السنغالي ساديو ماني بالبعثة التي وصلت عصر الأحد، إلى مدينة العين الإماراتية، لمواجهة فريقها، الإثنين، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفوجئ الجهاز الفني للفريق بشكوى المهاجم البرازيلي أندرسون أندرسون تاليسكا من آلام عضلية في بداية حصة تدريبية أعقبت الوصول إلى الإمارات، وعلى الفور فحصه الجهاز الطبي وأبلغ المدربَ البرتغالي لويس كاسترو بصعوبة إشراكه.

نتيجةً لذلك، خرج اللاعب من حسابات المشاركة، وتواصل الإداريون مع ماني في الرياض، خاصة، لتنسيق إجراءات سفره على متن طائرة خاصة وبأسرع وقت إلى مدينة العين للالتحاق بزملائه وخوض المباراة وفق “الرياضية”.

وكانت البعثة النصراوية ضمّت ستة لاعبين أجانب، هم الأسترالي عزيز بيهيتش، الظهير الأيسر، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، والكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس المرمى، فضلًا عن تاليسكا، فيما بقِيَ ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الرياض.



وبعد إصابة تاليسكا المفاجئة، أجرى كاسترو مفاضلة فنية سريعة، مع معاونيه، بين ماني وبروزوفيتش، واستقر على استدعاء الأول للمشاركة أساسيًّا وفق “الرياضية”.