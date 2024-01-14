طالبة بجامعة شقراء تحصل على المركز الخامس في مؤتمر ومعرض “دوفات” بدبي

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حصلت الطالبة ندى سعود العتيبي من كلية الصيدلة بجامعة شقراء على المركز الخامس في جائزة أفضل عرض ملصق علمي في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (Duphat)، وذلك من بين أكثر من ٤٠٠ مشارك يمثلون ٥٠ جامعة دولية.

ويعد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثل فرصة للباحثين والمختصين في مجال الصيدلة للتعرف على أحدث التقنيات والتطورات، واكتساب المعرفة العلمية وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بينهم، وكذلك مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة والصناعات الدوائية.