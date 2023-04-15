طالبت بالانفصال عنه فوجدت كل أمواله باسم والدته.. “حكيمي” يصدم زوجته بعد طلاقهما

تعرضت لها هبة عبوك زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، إلى صدمة قوية، خلال محاولاتها للحصول على نصف ثروة مدافع باريس سان جيرمان بعد انفصالهما.

وانفصلت الممثلة الإسبانية عن حكيمي مؤخرًا بعد قيام فتاة بالتوجه لمركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

وتنقل صحيفة “آس” الإسبانية “AS” عن مواقع إسبانية أن الممثلة ذات الأصول العربية طالبت خلال طلب طلاقها بنصف ثروة وأملاك الدولي المغربي، ولكنها صدمت عندما عرفت حقيقة ما يملكه حكيمي.

ورغم أن حكيمي يتقاضى ملايين الدولارات سنويا ويعد أحد أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي بنحو مليون يورو شهريا فإنه لا يملك أي شيء باسمه.

وحسب الصحيفة، عندما رفع وكيل هبة القانوني دعوى طلاق في المحاكم الفرنسية وطالب بمعرفة حجم الأموال التي يحصل عليها كان الجواب أن “حكيمي لا يملك الكثير باسمه، وأن كل شيء يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا”.

وعلمت الممثلة أنه لا يملك عقارات أو أموالا باسمه في المصارف، ورغم هذه الصدمة فإن محامي الممثلة الإسبانية يعملون على أن يحصل ابنا أشرف وهبة على المال اللازم لتغطية نفقاتهما.

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