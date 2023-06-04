طبيب يكشف عن العدد الأمثل لغسل الشعر في الأسبوع لمنع تساقطه

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قال الدكتور أمير خان، في حديث لبرنامج على قناة ITV، إن الطريقة التي تعتني بها بشعرك يمكن أن تكون عاملا في تساقطه ، مٌضيفا :لدينا نحو 100 ألف شعرة على رؤوسنا ونفقد ما بين 50 و100 شعرة يوميا بشكل طبيعي ، ولكن بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون تساقط الشعر أمرا مرهقا حقا.

وأوضح: أن الطريقة التي نغسل بها شعرنا قد تلعب دورا مهما، فلا يجب أن تغسل شعرك أكثر من مرة في اليوم ، فغسل شعرك يجرده من زيوته الطبيعية الواقية، فيما حذر عدد من الخبراء ، من غسل الشعر أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ” وفقا لموقع ” إكسبريس” .

ونصح الدكتور أمير بأنه يجب تجنب الماء الساخن جدا والبارد جدا أثناء غسل الشعر ، كلاهما يضر بالشعر ويمكنهما مرة أخرى تجريد الشعر من زيوته وإضعافه”.

وقال الدكتور أمير: “قلل من عدد مرات تجفيف شعرك بالمجفف، أو تصفيف الشعر، أو استخدام مواد كيميائية قوية جدا على شعرك”.