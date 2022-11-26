طردين على الأقل.. محمد هنيدي: لاعيبة بولندا داخلين مباراة مصارعة على لقب WWE

علق الفنان المصري، محمد هنيدي، أداء لاعبي المنتخب البولندي أمام المنتخب السعودي في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

ووصف الفنان المصري، أداء لاعبي المنتخب البولندي أنها شبه بمباراة مصارعة على لقب WWE، مهاجما حكم المباراة بسبب عدم طرده أي لاعيب من منتخب بولندا بسبب خشونة لاعيبه ضد المنتخب السعودي.

وغرد محمد هنيدي على حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: تحسهم داخلين مباراة مصارعة على لقب WWE .. لو في حكم محترم كان طردين ع الاقل.

وخسر المنتخب السعودي بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية للجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم أمام بولندا.