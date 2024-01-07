طرق فعالة لتجنب “آلام العظام” بالشتاء

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تشتد خلال فصل الشتاء والأجواء الباردة آلام العظام والروماتيزم، وقد يصل الأمر أحياناً إلى التورم أو الإعاقة الحركية؛ وذلك نتيجة لتمدد المفاصل الذي يحدث جراء انخفاض درجة الحرارة، وكذلك زيادة نسبة السائل الزيلي الذي يمتص الصدمات، وبالتالي تصبح المفاصل أكثر حساسية للألم.

وقدم خبراء صحيون مجموعة من النصائح من شأنها أن تساعد في التغلب على تلك الآلام أو التعايش معها على أقل تقدير، في مقدمتها ارتداء الملابس الثقيلة للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد، وتدليك المفاصل بشكل دوري.

ويمكن أخذ حمام ساخن لتحسين تدفق الدم إلى المفاصل، كون هذا يساعد كذلك في التئام أي إصابة أو تهيج للمفاصل بسرعة أكبر، مع الحرص على ترطيب العظام من خلال اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على ما يكفي من المعادن المهمة، وتجنب الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة أو التي تحتوي على كميات زائدة من الملح والسكر.

وينصح كذلك خلال الشتاء بالحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب مضاعفات الروماتيزم، وممارسة نشاط بدني داخل المنزل، وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم بالملابس الدافئة عند الخروج من المنزل في الهواء الطلق.

ويجب التنويه لأهمية التعرض للشمس خلال فصل الشتاء كونها مصدراً طبيعياً غنياً بفيتامين (د) المهم لصحة العظام، وتناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين، ومن الأشياء المهمة كذلك لتجنب آلام العظام والروماتيزم الحصول على قدر كاف من النوم وشرب كمية كافية من الماء والسوائل والحفاظ على وزن مثالي، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة أو القيام بأنشطة بدنية تسبب إجهاد العضلات.