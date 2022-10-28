طريقة جديدة لحرق الدهون وفقدان الوزن دون نهوضك من مكتبك.. تعرَّف عليها

وعلى الرغم من أن العضلة النعلية في ربلة الساق تمثل 1% فقط من وزن جسمك، إلا أنها إذا تمّ تنشيطها بشكلٍ صحيح، يمكن أن تعزّز بشكل كبير صحة التمثيل الغذائي في باقي أجزاء الجسم، وبالتالي، أن تساعد على حرق الدهون.