طفل مشنوق بطريقة غامضة وفيديو مروع لامرأة مكبّلة في مصر!

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن حادثة بشعة، إذ تلقت بلاغاً بالعثور على طفل مشنوق داخل منزله بطريقة صادمة.

وعثر أهالي قرية منشأة حلفا بمركز إطسا في محافظة الفيوم، على جثة طفل، مشنوق داخل منزله، ونقلت الجثة إلى مستشفى إطسا المركز، بحسبما نشرته صحيفة الأهرام المصرية.

وتلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل منزله دون معرفة الأسباب، وسط غموض كبير حول الحادثة. وتم فتح تحقيق شامل لكشف الغموض حول الحادثة.

وفي سياق آخر، كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، تضمّن قيام شخص بالتعدي على زوجته بالسب والشتم، وظهورها موثقة اليدين بسلسلة حديدية.

وبالفحص، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بخلافات زوجية بينهما.

وبسؤال زوجته (ربة منزل) أيدت ما سبق. وأضافت أنها لا ترغب في الإبلاغ عن زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.