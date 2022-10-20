طفل يدخل في غيبوبة تامة بعد سقوطه بخزان صرف بالقصيم

المناطق ـ متابعات

أصيب طفل بغيبوبة تامة، وكسور في صدره؛ إثر سقوطه في خزان صرف صحي، خاص بمنزل في هجرة “خريمان الشغار”، يوم الجمعة الماضي.

ونقل الطفل إلى مستشفى المذنب، في القصيم، عقب الحادث مباشرة، وفق “سبق”.

وكان الطفل “غيث” يسير بجانب والدته أثناء خروجها لتفريغ نفايات المنزل، وفي غفلة منها ذهب للهو فوق غطاء خزان صرف صحي مهترئ، وسقط داخل “البيارة”.

سرعان ما ذهب الشاب خالد منصور العضياني، وهبط داخل الخزان، ونجح في إنقاذ الطفل، بعد استنجاد أمه بالمارة.

يقول “خالد العضياني”، وهو طالب في كلية العلوم والدراسات بالدوادمي التابعة لجامعة شقراء، إنه سمع الأم تستنجد لإنقاذ طفلها “غيث”، وشاهده يطفو على سطح الماء؛ فغامر بحياته سعيًا في إنقاذ الطفل رغم خطورة الموقف، وأمسك به، ورفعه للأعلى ناحية الفوهة، وأمسك به والده وأشقاؤه وأخرجوه.

وتابع : “وجدنا الطفل في غيبوبة تامة، وعلى الفور قام شقيقي عبدالله بعمل إنعاش قلبي رئوي CPR مسترجعًا تطبيقًا عمليًّا في دورته العسكرية، وبعد 17 مرة عاد -بعناية الله- إلى الحياة، وحملناه إلى مستشفى المذنب، وتم تحويله من هناك إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأقام تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، وخرج للمنزل، والآن يعاني فقط من كسرَين في الأضلاع”.