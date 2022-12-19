طقس اليوم.. تكون للضباب وسماء غائمة على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.