طقس مائل للبرودة إلى بارد اليوم الأربعاء وفرص لزخات محدودة من الأمطار في هذه المناطق

أما يوم الأربعاء فيُتوقع أن يكون الطقس باردًا نسبيًّا في أجزاء مختلفة من المملكة بينما يكون دافئًا على سواحل البحر الأحمر وفي منطقة تهامة في جنوب غرب وغرب المملكة.