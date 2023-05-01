طلاب جامعة الملك عبدالعزيز يحصدون 41 ميدالية وجائزة بمعرض جنيف الدولي

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حصد طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز 41 ميدالية وجائزة بمعرض جنيف الدولي للاختراعات، وسط مشاركة أكثر من 1000 اختراع من 44 دولة حول العالم.

وجرى حصد الميداليات والجوائز من خلال المشاركة بـ11 اختراعاً، حيث تم عبرها حصد ثلاث جوائز خاصة حصرية من الاتحاد الدولي لرابطة المخترعين، وكذلك تايوان وهونج كونج بفضل اختراعات لجل مستخلص من سعف النخيل لتوفير مياه الري ومنصة للتشخيص الآلي.

وتضمنت قائمة الميداليات التي تم حصدها ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين و8 ميداليات برونزية جراء التوصل للعديد من الاختراعات.