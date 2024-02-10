طلاب مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية: مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن رائع

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وصف طلاب مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية القادمون من أكثر من دولة من مختلف قارات العالم، مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، في ميدان الجنادرية، بأنه مهرجان رائع وسباقاته حماسية.

وحضر أكثر من 110 طلاب وطالبات من المجمع اليوم، في ثاني أيام المهرجان، وذلك في إطار المبادرات بين الاتحاد السعودي للهجن ومجمع الملك سلمان للغة العربية.

وقال الطالب الأوزبكي لوك “المهرجان رائع جداً، هذه المرة الأولى التي أحضر فيها سباقات الهجن، أحببتها بالفعل، مضيفاً أن الناس هنا متحمسون ويستمتعون بالسباق، وأتمنى أن أكون مالكاً للهجن في المستقبل”.

فيما وصفت الطالبة البرازيلية إيليني المهرجان بالمدهش والممتع حيث إنها المرة الأولى التي تحضر فيها سباقات للهجن كونها ثقافة محببة لأهل المملكة، مشيرة إلى أنها هنا للاستمتاع برفقة عدد من الطلاب، والتعرف أكثر على الثقافة التي تشكل الهجن جزءاً كبيراً وأصيلاً منها.

من جهته، أبدى الطالب الألماني هادي سعادته بحضور المهرجان لأول مرة، واصفاً الأجواء بالرائعة, مضيفاً “جئت إلى المملكة من أجل تعلم اللغة العربية والتعرف على الثقافة السعودية.