طلاب وطالبات خيركم يتوجون بالمراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين

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تمكن حفاظ وحافظات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ، من تحقيق إنجاز على مستوى المملكة، بحصدهم المراكز الأولى في ختام جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته ، وتفسيره ، في دورتها الـ 24.

وهنأ رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، حفاظ وحافظات القرآن على هذا الانجاز الكبير ، مهدياً الفوز لأهالي جدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الذي لا يألوا جهداً في دعم حفظة القرآن ورعاية برامج الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وأن يرفعوا اسم خيركم عالياً وأن يكونوا قرآناً يمشي على الأرض ولبنة صالحة لوطنهم وأمتهم.

وبيّن المهندس حنفي أن هذا التتويج والذي يأتي بعد 100 يوم عاشتها خيركم على منصات التكريم بجوائز التميز في العمل الخيري وشهادات الآيزو والحوكمة لم يكن محض صدفة ، بل بعد توفيق الله نتيجة عدد من الخطط الاستراتيجية والبرامج المتخصصة التي تؤهل الحفاظ والحافظات للمسابقة المحلية والدولية بإشراف نخبة من المتخصصين.

يُذكر أن الطلاب والطالبات الفائزين من خيركم هم ، عبدالقادر بن مروان صقعه وفاز بالمركز الأول في الفرع الثالث (حفظ القرآن كاملاً مع حسن الآداء والتجويد ) رويدة أنس زرعة وتوجت بالمركز الأول في الفرع الثالث (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد) ، أماني شايع الحارثي وتوجت بالمركز الأول في الفرع الخامس (حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد) هبة ماجد الصفدي وحصلت على المركز الثاني في الفرع الثاني (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير) ، نهى إقبال إسماعيل وحصلت على المركز الثالث في الفرع الرابع (حفظ عشرون جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد).