طلاب يتطوعون لخدمة قاصدي بيت الله الحرام (صور)

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استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الخدمية ضمن مبادرة ” تطوع ” عددًا من طلاب إحدى المدارس الخاصة للمشاركة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة التعليم وتعزيزًا للتكامل المشترك في سبيل تفعيل الخدمات والبرامج التطوعية لدى أبناءنا الطلاب وغرس قيم العمل التطوعي والتي تصب في خدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتشمل أعمال التطوع، في المشاركة تنظيف وغسل صحن المطاف وتوزيع الوجبات للمعتمرين وتقديم الضيافة للقاصدين وتنظيم الحشود ودفع العربات المجانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والاطلاع على الجهود التطوعية التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين.

يأتي ذلك وفق منظومة متكاملة ضمن خطة الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة القاصدين في الحرمين الشريفين وبناء نموذج فعال وتكاملي، ونشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن أوضح ذلك مساعد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية الأستاذ ثامر بن محمد الرزيزا.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية الأستاذ عادل رجاء الله الجهني أنه تم استقبال الطلاب واصطحابهم في جولة تعريفية على مكتبة المسجد الحرام والتوسعات والتطورات الحديثة والتعريف بأعمال الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية والآلية المتبعة في المشاركة في العمل التطوعي وتنوع المجالات التطوعية وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة 2030 لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف أنه خلال الجولة تم إطلاعهم المشاركة في أعمال نظافة المسجد الحرام وقد شارك الطلاب في تقديم الضيافة للقاصدين وتوزيع الوجبات للمعتمرين وتقديم الخدمات التطوعية وفي نهاية الجولة رفع الجهني شكره وتقديره لمدارس عبدالرحمن فقيه على رغبتهم في المشاركة بالأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ونشر قيم العمل لدى أبناءنا الطلاب وتم تمكين كافة الإجراءات والتسهيلات لهم بالمشاركة في هذا العمل العظيم من خلال إدارة الرخص والميثاق لإصدار بطاقات العمل التطوعي ويأتي ذلك بمتابعة حثيثة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية الأستاذ خالد بن فهد الشلوي.

وأشاد الرزيزا بدور واهتمام وزارة التعليم في العمل التطوعي فهي أهم وسيلة تربوية لرسالة نشر ثقافة العمل التطوعي لدى نفوس أبناءنا الطلاب ، وكثير من الإيجابيات التي تضيف قيمة نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة الإيجابية.

وشكر بدوره الطلاب المشاركين من المدارس الأهلية الخاصة والجهود التي بذلوها في خدمة المسجد الحرام وخدمة قاصديهما وتقديم الأعمال التطوعية الخيرية، وتقديراً لهم قامت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بتقديم عبارات الشكر والتقدير للطلاب والمشرفين عليهم ورافقه في الزيارة مدير إدارة الرخص والميثاق الأستاذ سعد بن مسفر المالكي، ووكيل إدارة التنسيق والإشراف الأستاذ سطام بن عبيد العصيمي.

من جانبهم قدموا إدارة المدرسة الخاصة وطلابها المشاركين في الأعمال التطوعية والزيارة الثقافية شكرهم للقيادة الرشيدة ” آيداها الله ” لعنايتهم لخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهم الفائقة لقاصديهما واهتمامها في البرامج والمبادرات التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030.