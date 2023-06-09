“طيران الرياض” يُحلق لأول مرة في أجواء العاصمة الإثنين المقبل

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يستعد طيران الرياض- الناقل الجوي الوطني الجديد- للتحليق لأول مرة في أفق العاصمة، في لحظة تاريخية يوم الاثنين المقبل.

ودعت الشركة عبر حسابها على موقع “تويتر”، المواطنين إلى مشاركتها تلك اللحظة التاريخية في المملكة، حيث سيزين طيران الرياض سماء الوطن بتصميمه المميز.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن، في وقت سابق، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد؛ للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي.

وتهدف شركة طيران الرياض لإثراء تجربة المسافرين، بإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، ومن المتوقع أن تسهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.