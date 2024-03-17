طيران ناس يتسلم طائرتين جديدة ويزيد السعة المقعدية بنسبة 25% إلى أكثر من 1.2 مليون مقعد خلال شهر رمضان

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أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن استلام طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo، في حين رفع سعته المقعدية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ بنسبة 25% إلى أكثر من 1.2 مليون مقعد مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات خلال الشهر الكريم.

ووصلتالطائرتين الجديدتين من طراز A320neo في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي 07 مارس و14 مارس، مما يرفع حصة هذا الطراز المنتمي للجيل الحديث من الطائرات في أسطول طيران ناس، ومن المقرر أن يتسلم طيران ناس ست طائرات في الإجمال من طراز A320neo خلال عام 2024.

وفي الوقت نفسه، زاد طيران ناس السعة المقعدية على رحلاته خلال شهر رمضان لعام 1445هـ بنسبة 25% لتصل إلى 1.2 مليون مقعد للرحلات الداخلية والدولية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مما يعزز قدرة الطيران الاقتصادي الرائد على تقديم عروض متنوعة وتجربة سفر متميزة لضيوفه من المعتمرين وزوار للملكة العربية السعودية خلال الشهر الفضيل.

وينسجم هذا النمو في زيادة أعداد الطائرات الجديدة وعدد المقاعد مع الإستراتيجية التي أطلقها تحت عنوان (نربط العالم بالمملكة)، وتماشياً مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة، فضلاً عن الوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.