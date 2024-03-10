طيران ناس يدشن افتتاح صالة الضيافة الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، عن افتتاح صالة ضيافة جديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في منطقة المغادرين في الصالة الداخلية رقم 5 اليوم الأحد 10 مارس 2024، تحت مسمى “صالة طيران ناس”.

وتم تجهيز صالة الناقل الوطني الجديدة بأثاث حديث ومريح وبطريقة تتيح الخصوصية للمسافرين قبل رحلاتهم وتضمن لهم الهدوء والاسترخاء، وستتيح الصالة للمسافرين على متن رحلات طيران ناس ومسافري رحلات شركات الطيران الأخرى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إذ ستوفر لضيوفها الإنترنت اللاسلكي مجاناً طوال فترة تواجدهم في الصالة، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة.

وسيكون الدخول لصالة “طيران ناس” الجديدة مجاناً لحاملي عضوية “برايم” في برنامج الولاء “ناسمايلز”، وبرسوم دخول لبقية المسافرين.

ويسعى طيران ناس أن يعزز تجربة مسافريه عند السفر على رحلات الطيران الاقتصادي الرائد، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لهم.