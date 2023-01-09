عائلة الخياط تحرز لقب “العائلة الذكية”

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اختتم برنامج العائلة الذكية يوم السبت 7 يناير ، وسط منافسة شرسة بين عائلة الخياط و عائلة بامعلم بعد نجاحهما في الوصول إلى المرحلة النهائية وأستطاعت عائلة الخياط كسب الرهان وخطف لقب “العائلة الذكية” والحصول على جائزة مالية تقدر بـ300 ألف ريال.

وشهدت حلقات البرنامج الذي يبث على القناة السعودية ،ويقدمه الإعلامي مزروع المزروع منافسة قوية بين العائلات السعودية من مختلف مناطق المملكة، جمعتها تحديات متنوعة منها: الحساب الذهني والذاكرة والمفردات اللغوية وألعاب الليجو وحل الألغاز وقياس قدرة أفراد العائلة الواحدة على التواصل فيما بينهما.

وفتح البرنامج آفاق جديدة مع الجهات ذات العلاقة وفق أساليب حديثة من خلال الشراكة ما بين هيئة الإذاعة والتلفزيون و مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لدعم وتمكين المواهب والمبدعين ومنحهم فرصة الظهور في تحدي مميز يعكس مدى تألقهم وابداعاتهم في مجالات مختلفة.