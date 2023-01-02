عاجل.. أول ظهور لـ “جورجينا” بصحبة كريستيانو رونالدو في الرياض

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الجديد، إلى مطار الرياض وبصحبته جورجينا رودريغيز، وأطفاله.

صفقة عالمية للنصر

وانضم البرتغالي إلى نادي النصر مقابل حوالي 500 مليون يورو في سنتين ونصف، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وفي سياق متصل، ترددت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كان على وشك انهاء علاقته مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

شائعات الانفصال

ووفقًا لـ “Socialite”، تحاول عارضة الأزياء ولاعب كرة القدم ضمان ظهور كل شيء على ما يرام على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، لكن هذا ليس هو الحال على الإطــــلاق خلف الأبواب المغلقة.

فيما أعلن الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن أسعار تذاكر الاحتفال الذي سيقام غدًا الثلاثاء بمناسبة وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصــــــمة الريــاض، بعد انضمامه رسميًا إلى العالمي.

أسعار تذاكر النصر

وقال الحساب الرسمي للنصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تذاكـر الحـدث المنتظـر وصلـت، بـادر بحجز تذكرتك لحفـل استقبال كريستيانو رونالدو، وننتظركم في ملعبنا، لحضور الحفل”، وحدد سعر التذكرة الواحدة بـ 15 ريال.

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