النصر يتلقى صدمة جديدة بسبب نجمه

سُلطت الأضواء على النجم الكاميروني فنيسنت أبو بكر بعد أدائه الرائع مع منتخب الأســود في مونديال قطر 2022، حيث ظهر بشكل مميز، كأبرز المهاجمين في كأس العالم قطر، حيث تألق نجم النصر بشكل لافت.

وخرجت الكاميرون من دور المجموعات، لكن أبوبكر جاء بأداء رائع وقاد الكاميرون للفوز على البرازيل في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

و كشفت صحيفة “انسانهابر” التركية، عن اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد مع أبوبـــكر في يناير المقبل، مءكدًة أن النادي جاهز لضم اللاعب بسبب غيابه غن هجوم العالمي، حيث تقدر قيمة اللاعب الكاميروني البالغ من العمر 30 عامًا بنحو 5 ملايين يورو.

وقالت المصادر إن أبو بكر لا يريد تمديد العقد وقد يضحى براتبه من أجل الخروج بحثا عن رحلة أفضل، ولا يزال جماهير الانتصار غاضبة من مستوى الشحوب الذي أظهره اللاعبون في الآونة الأخيرة، في تناقض صارخ مع تفوق قميص الكاميرون.

وبعد عودة مستوى اللاعب، واقترابه من الرحيل يكون النصر قد تلقى صدمة كبيرة بسبب عدم المحافظة على خدماته وعدم توفير بديل قوي منذ رحيل حمد الله.