النصر ينافس إشبيلية على معسكر لشبونة

كشفت تقارير صحفية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يُنافس نادي إشبيلية الإسباني، على معسكر الموسم المقبل، ، فيما سيتم استكمال الموسم الحالي من دوري روشن الســـعودي للمحترفــين، يوم الرابع من أبريل المقبل.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”، أنهى خالد الغنيمان، مدير فريق النصر، وحسن آل الشيخ، إداري الفريق، أمس، زيارتهما الميدانية إلى أحد المنتجعات الرياضية جنوب لشبونة، بالبرتــغال، ذلك من أجل تجهيز معسكر “الأصفر”، استعدادًا للموسم المقبل.

وأضافت، أن المتعهّد، استقبل الوفد النصراوي، وقد منحه مهلةً لمدة أسبوع لاعتماد الاتفاقية المبدئية، أو إلغائها، حيث قدَّم نادي إشبيلية الإسباني أيضًا عرضًا رسميًّا لتنظيم معســكره في المكان ذاته.

وأشارت الرياضية، أن الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق، سيتسلَّم تقرير المعسكر، غدًا، بعد أن تمَّ تصويره بالفيديو كاملًا، لأخذ مرئياته قبل اعتماد الإدارة، كما أن الموعـد المـــبدئي من أجل انطلاق المعسكر، سيكون في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

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