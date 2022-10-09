تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكتي الشمال والشرق بالمنطقة الشرقية

أعلنت الخطوط الحديدة السعودية، عن تدشين الخط الحديدي للقطارات الرابط بين شبكتي الشمال والشرق في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تدشين مشروع الشبكة الداخلية الجبيل الصناعي، وذلك ضمن مشروع قطارات سار لربط مناطق الممكلة، وتعزيز النقل الداخلي، وتنفيذا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ونشرت الخطوط الحديدية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر، فيديو جرافيك يوضح مزايا إطلاق الخط الحديدي للقطارات للربط بين منطقتي الشمال والشرق، حيث تدشين الخط الحديدي في المنطقة الشرقية سيساع على نقل مختلف المنتجات السائلة والصلبة والحلويات، بالإضافة إلى نقل أكثر من 6 مليون طن من المواد السائلة والصلبة من ميناء ملك فهد الصناعي.

وتابعت: أن الاحتفال بالأعمال الإنشائية في مجال الخطوط الخديدية نظرًا لما يمثله من طرفة كبيرة داخل المملكة، ومجموع ما يتم نقله عبر خطوط القطارات الشحن سيصل إلى 23 مليون طن خلال 2022، كما أن أبرز ما تم إنشائه من خطوط السكة الحديدية مشروع ربط خط الحديدي الشرق والشمال الجبيل والدمام، بطول يبلغ 124 كم، بالإضافة إلى شبكة الجبيل الداخلية التي تخدم كافة المنشآت الصناعية، ويبلغ طوله أكثر 64 كم.

وأوضح الخطوط الحديدية أن إنشاء الخطوط الحديدية، سيساعد في التوسع لخدمات لشحن وتوفير خيارات متطورة، زيادة الطاقة الاستعابية للقطارات موثوقة، إتاحة محطات شحن جديدةالحديدي، تعزيز السلامة المرورية، زيادة جذابية المستثمرين داخل المملكة، وإزاحة أكثر من 200 عربة سحن من الطرق

وأكدت، سيتم القضاء على 70 % من انبعاثات الكربون من وسائل النقل لهم