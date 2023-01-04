عاجل.. تعليم الخرج: الدراسة غدًا الخميس حضورية

أعلنت إدارة تعليم الخرج، اليوم الأربعاء، استقبال الطلاب غدا الخميس، بعد استقرار الحالة الجوية.

وجاء في بيان للإدارة: “نظراً للحالة الجوية المستقرة، مدارس تعليم الخرج والدلم تستقبل طلابها وطالباتها حضورياً، يوم غدٍ الخميس 1444/6/12 هـ”.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.