عاجل.. ساسكو: بنزين مجانا لمشجعي الأخضر يوم السبت بهذه المحطات

أعلنت شركة ساسكو للبنزين عن مفاجأة سارة لجماهير المنتخب السعودي قبل اللقاء المرتقب أمام المنتخب البولندي في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بمونديال قطر 2022.

ونشرت ساسكو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إتاحة البنزين مجانا لكافة المشجعين الذاهبين إلى قطر على الطريق البري، حيث سيتم توفير البنزين بصورة مجانية خلال عدة محطات قبل المباراة المرتقبة مع بولندا يوم الجمعة المقبل.

وتابعت: أن محطات المتاحة التابعة لشركة ساسكو الواقعة على الطريق هي ” العديد، سلوى، حرض، الوسيع 2″، حيث يمكن الذهاب للحصول على البنزين مجاني في يوم المباراة.

وأوضحت أن الشروط الخاصة للحصول على البنزين وفقا لقدام، حيث تتمثل أن تتوفر “بطاقة هيا، العرض لكل محطة 100 سيارة، العرض يبدأ من يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساء.