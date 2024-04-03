عاجل.. عطل فني يضرب تطبيق “الواتساب” في عدد من دول العالم

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق “الواتساب” من مشكلات منعتهم من التواصل على أحد أشهر تطبيقات المراسلة الشخصية.

وبحسب موقع down detector المتخصص في رصد الأعطال، فقد اشتكي العديد من المستخدمين في عدد من دول العالم من المشكلة، فيما تصدر هشتاج whatsappdown منصة تويتر، حيث اتجه العديد من المستخدمين هناك للتعبير عن استيائهم من عطل واتس اب.

وحتي الآن ليس من المعروف سبب المشكلة، لكن تقرير موقع الأعطال يكشف أنه لا يمكن إرسال واستقبال الرسائل – وبالطبع – ولا حتى الرسائل الصوتية والصور وملفات الفيديو والملفات الأخرى.