عاجل: منح جائزة نوبل للاقتصاد لثلاث جهات

وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.

وفاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء.