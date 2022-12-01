نجم الأخضر يُعلق لأول مرة على السخرية من ميسي بعد الخسارة ضد السعودية

وجه سعيد العويران، نجم منتخب السعودية السابق، انتقاد لاذع لبعض لاعبي وجماهير الأخضر بعد سخريتهم من أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال سعيد العويران في مداخلة تليفونية عبر برنامج “الريمونتادا” الذي يُعرض عبر قناة المحور: “كل من قام بانتقاد ميسي فهو أمر سلبي وغير جيد، فنحن لعبنا مع نجوم كبار ولا ينفع أن يقوم أي لاعب بانتقاد أو السخرية من أي لاعب أخر”.

وأضاف العويران: “ميسي لاعب كبير ولا يجب انتقاده من قبل الجماهير أو اللاعبين”، مُشيرًا إلى أن انتقاد ليونيل ميسي وعدم تركيز اللاعبين، فضلًا عن أخطاء المدرب وبعض اللاعبين هي سبب رئيسي لتوديع المنتخب السعودي للبطولة”.

وتلقى الأخضر الهزيمة الثانية له في دور المجموعات على يد منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث انتهى به دور المجموعات في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط فقط، فيما تأهل الأرجنتين وبولندا.