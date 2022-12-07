عاجل.. نجم الهلال يصر على الرحيل ومفاجأة جديدة للزعيم

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة للغاية ؛ فيما يتعلق بتجديد عقد نجم نادي الهلال ، الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول حيث ينتهي عقده مع نادي الهلال في يونيو 2023، وسيدخل فترة مجانية في يناير من العام المقبل مما يسمح له بالتوقيع مع أي فريق آخر.

و ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة النصر ونادي الاتحاد في التعاقد مع النجم الدولي مجاناً، وعلى هذه الخلفية أعلنت صحيفة عكاظ أن إدارة الهلال عرضت على البليهي عقد “تجديد” لموسم واحد فقط بعقد قيمته 4.5 مليون ريال.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب رفض رسمياً عرض نادي الهلال، وطالب بعقد موسمين بقيمة 14 مليون ريال “7 ملايين لكل موسم”، وبالنظر إلى ترقب العديد من الأندية، فمن المتوقع أن تستجيب إدارة الهلال لنداء البليهي، وعرض الهلال هذا هو العرض الثالث للنجم الدولي علي البليهي أجل تجديد عقده2022