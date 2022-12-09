عاجل.. الرئيس الصيني: لايمكن استمرار الظلم التاريخي.. وندعم إقامة دولة فلسطينية

ألقى شي جين بينغ الرئيس الصيني، كلمته خلال القمة العربيـــة الصينية للتعاون والتنمية، التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض.

وقال الرئيس الصيني: “علينا صيانة المصالح المشتركة وندعم جهود التنمية للدول العربية، وندعم الجهود العربية للتوصل إلى حلول سياسية للمسائل الملحة في المنطقة كما يجب ايضًا زيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية”.

وأضاف: “يجب مواجهة الإسلاموفوبيا ومكافحة التطرف، و لا يجب ربط الإرهاب بدين أو بعرق معين”.

وأشار: “لا يمكن استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والتطلع إلى دولة فلسطينية أمر لا يمكن رفضه، وندعم بكل ثبات إقامة دولة فلسطينية بحدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وملتزمون بالحفاظ على السلام في العالم”.