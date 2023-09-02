عاصفة مدارية تتشكل وسط المحيط الأطلسي.. وتوقعات بتراجع شدتها

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تشكلت عاصفة مدارية في وسط المحيط الأطلسي، إذ أوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير- وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، اليوم، أن منخفضًا مداريًا في وسط المحيط الأطلسي اشتد وتحول إلى عاصفة.

واضاف أن العاصفة على بعد حوالي 935 كيلومترًا من شمال غرب جزر الرأس الأخضر مع رياح مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترًا في الساعة.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تراجع شدة العاصفة في وقت مبكر من يوم غد الأحد.

إيداليا وساولا

وشهد العالم عددًا من الأعاصير مؤخرًا، أبرزها إيداليا الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وساولا الذي يضرب الصين وشرق آسيا.

واشتدت قوة الإعصار إيداليا قبل يومين إلى إعصار من الفئة الرابعة، لتبلغ سرعة رياحه 130 ميلًا في الساعة (نحو 209 كيلومترات في الساعة).

وتسارعت العاصفة أيضًا لتتحرك بسرعة 18 ميلًا في الساعة، في حين يقع مركز العاصفة على بعد نحو 60 ميلًا غرب منطقة سيدار كي بولاية فلوريدا.

تعين علاج 55 شخصًا على الأقل في المستشفيات في هونج كونج، بسبب تعرضهم لإصابات في أعقاب إعصار “ساولا”.

وذكرت سلطات هونج كونج صباح اليوم السبت، أن حوالي 500 ساكن لجأوا إلى مراكز طارئة، بسبب العاصفة.