عالمية الأثقال: رنا الحربي وعلي آل خزعل في منافسات وزن 87 و109 كجم

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تفتتح لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال رنا الحربي، منافسات يوم غدٍ السبت في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التي تستضيفها مدينة الرياض، بمشاركتها في منافسات مجموعة (C) لوزن 87 كجم عند التاسعة والنصف صباحاً إلى جانب 8 رباعات.

وتتواصل منافسات ذات الوزن بمجموعة (B) عند الحادية عشر والنصف صباحاً بمشاركة 9 رباعات، فيما يتواجد عند الثانية ظهراً الرباع السعودي علي آل خزعل في منافسات وزن 109 كجم لمجموعة (B) إلى جانب 11 رباعا.

وتقام عند الرابعة والنصف عصراً، منافسات مجموعة (A) لوزن 87 كجم بمشاركة 9 رباعات، على أن تختتم منافسات الغد، بإقامة مسابقة وزن 109 كجم لمجموعة (A) عند السابعة مساءً بمشاركة 11 رباعا.