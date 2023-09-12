عاهل المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بدمائه

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تصاعدت حصيلة الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة المغربية لقرابة 2901 قتيل، و5530 مصاب، في حين زار الملك محمد السادس المستشفى الجامعي في مراكش لتفقد مصابي الزلزال، الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية.

وتفقد العاهل المغربي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وقام بالتبرع بالدم تضامناً مع الضحايا.

وكان نحو 2171 مصابا أُستقبلوا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش، منهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لازال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج.

وتواصل السلطات المختصة جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى، والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، مستنفرة كل قواها لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وكانت المملكة، قد سيرت جسراً جوياً لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.